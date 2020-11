nyheter

I påstanden krever de to som kjent at Harstad kommune dømmes til å betale 1.050.000 for den verdiforringelsen som er påført eiendommen i Gullhaugen Allè 2 etter oppføring av bolighuset i Gullhauggata 4 av tiltakshaverne Kjell og Ninni Korsmo.

I tillegg krever Ole Henning og Pål Sveinung Mathisen erstatning på 17.6000 for utlegg til taksering av eiendommen.