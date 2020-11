Når nordlyset danser

nyheter

Det har «regnet kattunger» hele dagen. Så klarner det, og et forsiktig dansende nordlys trer fram på vesthimmelen. Ikke noen forrykende flamenco, akkurat, mer som en var kinn-mot -kinn-dans. For det er der. Og våre amerikanske gjester, som aldri har opplevd det, gleder seg midt i den forvirrende og brysomme opptellingen av stemmer fra presidentvalget. I Kina er de nå styrket i sin overbevisning om at demokratiet ikke har noe for seg. Deres system funker bedre. Vil du ikke, så skal du – klarer du ikke å overholde smittevernreglene, så forsegler vi ytterdøra di.

Jeg har aldri trodd på ensretting eller uniformering. Når folk går i takt, har de altfor ofte støvler på beina og geværer på skuldrene. I Oslo har jeg flere ganger gått over ei bru der det står « Hundrede menn kan jeg bære på min rygg, men ikke om de alle marsjerer» Det er noe i det…

Igjen hører jeg gamle Paulus hviske i øret mitt, som et ekko fra noe viktig som en gang ble sagt og skrevet til mennesker som trengte å sortere hva som var rett og galt. Han sa at vi er kalt til frihet – så føyer han til at vi ikke skal bruke friheten på en sånn måte at det skader andre. Utfordringen ligger i den individuelle etiske vurderingen. Frihet til å velge …Kina-modellen handler om ytre styring, eller tvang. Vår modell handler om indre styring og personlig moralsk ansvar. Hele den demokratiske tenkninga bygger på nettopp dette. Forskning på området dokumenterer at det aldri har funnes hungersnød i et demokrati. Vekslende levestandard, varierende inntekter, ja, men ikke hungersnød. Det finnes en fri presse som formidler kunnskap om endringer i økologisk balanse, om faren for tørke og flom – så mennesker kan forberede seg noen ganger, og vite om hverandre så de får mat og hjelp i andre situasjoner. Jeg ser at tulle-nyheter og bevisst forvrengning av virkeligheten skader de dype verdiene som ligger i et demokratisk system som bygger på solidaritet og nestekjærlighet. Tegn i tida gjør at vi ser tillit rakne og reduseres til håpsord vi en gang hadde.

La meg fortelle om min første tur til Kirovsk på Cola-halvøya. Vi var noen få norske pedagoger som møtte et tilsvarende antall russiske. Det var et dårlig år på den kanten med devaluering og tap av verdier. Noen sultet. Vi hadde Harstad-skoler i ryggen, og aktive sjeler innenfor KFUK/KFUM som brydde seg. Vi hadde med varer som ble fordelt mellom dem som trengte mest. Men vi delte noe annet som var vel så viktig. Vi delte tanker. Verdier. Musikk. Folketoner. Vi delte erfaringer. En kveld vi satt oppe i takleiligheten til en av de russiske ildsjelene, opplevde vi et slags fellesskaps-sjokk. Rundt et lite bord satt vi en gjeng og drakk god te av fine blå kopper. Det stod et lys i staken. Jeg husker ikke hva vi snakket om. Men vi snakket. På en blanding av engelsk, norsk og russisk. Når folk vil forstå hverandre, er det ofte mulig. Vi lo. Vi sang for hverandre – og gråt/lo om hverandre. Vi kjente ikke hverandre særlig godt. Men vi opplevde en tillit og en nærhet i den stunda som ingen av oss glemmer. Så ble det plutselig stille, og min begavede venn og kollega snudde seg fra bordet og vendte seg mot pianoet han hadde i ryggen. Så spilte han Oscar Petersons «Hymne to Freedom». Han spilte – improviserte, og plutselig var det som om engler gikk gjennom rommet. En lovsang til friheten – som hadde åpnet grensene så vi fikk lov til å treffes. Vi er kalt til frihet…

Så ser vi at friheten er under press. Vi ser at statsledere lyver for åpen scene. Når Ole Brum blir forbudt, er det noe som er helt ute av gear. Vi ser også at folk går ut i gatene. Noen har fått et glimt av frihet og et system som gir rom for det som er annerledes. I folkehøgskolen hadde vi et slagord: Ulikheter er en ressurs. Det krever noe, men det er avgjørende å anerkjenne den andres rett til å være seg. Det er dette demokratiet dypest sett handler om. Aller først i Johannesevangeliet i Det nye Testamentet, står det at lyset skinner i mørket, og mørket har ennå ikke fått makt over det. Dette er håpsord. Jeg vil holde fast ved dem. Selv om Lukasjenko, selv om Putin, selv om Trump, selv om Xi Jinping truer med å gjøre demokrati og frihet til ord fra en naiv fortid.

Så ble det svake nordlyset en bekreftelse jeg tok til meg i kveld. Det var mørkt og svart. Det var regn og uklart. Så ble det stille og klart en liten stund, akkurat lenge nok til at nordlyset fikk vise seg – og fortalt oss at regnet og mørket ikke hadde fått makt over det – ennå.