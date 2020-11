nyheter

Det har vært en hektisk aktivitet de siste to ukene for styret i venneforeningen. Tirsdag 3. november gikk fristen ut for å søke midler fra Riksantikvaren.

- Søknaden på vel 6,3 millioner ble levert inn før fristen takket være Joost Koelman som har gjort en formidabel innsats og lagt ned mange timers arbeid i kostnadsberegning av gjenstående arbeide, sier styreleder Sicilie Kristin Kanebog.