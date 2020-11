nyheter

Årbok for Harstad 2020 er av 33. årgang. Med sine 128 sider og 28 artikler utgjør denne utgaven den med størst volum til nå – på delt førsteplass med jubileumsutgaven for tre år siden, som var akkurat like stor.

20 personer har bidratt som forfattere av Harstads historie, om alt fra krig og sykdom til næringsliv og personlige historier. Den historiske spennvidden i denne utgaven strekker seg fra Kringla Heimsins og samene, til åpningen av «Norges flotteste kino» i Harstad i 1955.