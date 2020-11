nyheter

Ordfører Kari Anne Opsal oppfordrer alle harstadværinger til å følge regjeringens anbefalinger, og holde seg i ro hjemme.

– Jeg har fått et inntrykk av at harstadværingene tar anbefalingene på alvor, og jeg er glad for at de har vært flinke til å følge tiltakene til nå. Nå er det viktig at vi er like flinke til å følge reglene i en stund fremover, sier ordføreren.