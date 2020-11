Fryser all regional kampaktivitet

nyheter

Det midlertidige vedtaket trer i kraft fra og med fredag 6. november, og gjelder alle kamper som skulle vært avviklet i regi av Norges Håndballforbunds regioner (i praksis barne- og ungdomshåndballen) frem til og med 10. november. Det skriver handball.no på sine sider.

I samråd med Norges Idrettsforbund er det avklart at oppgjørene i topphåndballen (REMA 1000-ligaen og 1. divisjon) fortsatt kan gjennomføres, så lenge lokale restriksjoner ikke er til hinder for dette.



Beslutningen er tatt av Norges Håndballforbunds nasjonale ledergruppe, som består av NHFs generalsekretær og de seks regionenes daglige ledere.



– Koronasituasjonen er alvorlig. Det understrekes av nasjonale og lokale myndigheters seneste innstramminger. Både sentralt og ute i regionene får vi masse spørsmål fra klubber som lurer på hva som skjer og hva de skal forholde seg til. Vi mener derfor det er viktig at det fattes én samlet beslutning som våre lag og medlemmer kan forholde seg til, selv om smittesituasjonen er ulik fra kommune til kommune, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.



Han understreker at alle lag fortsatt står fritt til å gjennomføre treninger, etter de gjeldende protokoller, så lenge hall er tilgjengelig og kommunale myndigheter tillater treningsvirksomhet. Men den regionale kampaktiviteten settes altså på vent de neste dagene.



– Det er tungt å måtte ta denne avgjørelsen, men nå ønsker vi å skaffe oss oversikt. De neste dagene vil vi få innblikk i hvilke retningslinjer som fattes av lokale myndigheter, og vi vil få en klarere forståelse av hva de nasjonale innstrammingene i praksis innebærer. Derfor fryser vi kampaktiviteten på regionsnivå midlertidig, til og med tirsdag 10. november, sier Langerud videre.



– Vi vil tidlig neste uke kunngjøre hvilke retningslinjer som gjelder for håndballen fra onsdag 11. november, med mål om å gjenoppta kampaktivitet der lokale restriksjoner åpner for dette, sier Langerud.



Den enkelte region vil komme tilbake til hva som videre skjer med de berørte kampene.