Seksuelt krekende oppførsel og urinering under Bakgårdsfestivalen 2019, nå kan saken ende i domstolene

Ifølge politiet var en patrulje til stede på Bakgården den aktuelle dagen, lørdag 17. august i fjor. Klokka var 00.40 på natten da de observerte harstadmannen urinere åpenlyst. Han fikk beskjed om å fordufte fra festivalen, men fulgte ikke oppfordringen. Ja, han fikk ikke engang ryddet snoppen inn i buksa skikkelig. For bare fem minutter senere ble han observert ravende rundt med sin penis blottet. Så gned han penisen mot baken til en for politiet ukjent kvinne, hevder ordensmakten.

Boten på 12.000 kroner ble utstedt, men aldri betalt. Politimesteren i Troms har nå siktet mannen for "å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, på offentlig sted og i nærvær av noen som ikke samtykket i handlingen". Han siktes i tillegg for å ha urinert på offentlig sted, og for å ha unnlatt å følge politiets rettledning.