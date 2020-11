Negativ vekst i Troms og Finnmark

nyheter

Veksten totalt falt fra 10,7 prosent i 2018 til seks prosent i 2019. Etter mange år med svært sterk vekst der flere aktører har prioritert å øke lønnsomheten framfor ytterligere vekst, var dette en forventet nedgang. Til tross for dette sliter de større aktørene med å løfte marginene sine. Bransjen viser til en marginal forbedring av driftsmargin fra 4,1 prosent i 2018 til 4,4 prosent i 2020.

-Kundene blir større, prosjektene blir større og det blir stadig flere store entreprenører som konkurrerer om de samme prosjektene. Denne spissede konkurransesituasjonen legger ytterligere press på marginene, sier partner Thomas Lidsheim i BDO i ei pressemelding.

Troms og Finnmark opplever sitt andre år på rad med negativ omsetningsvekst. Trenden er derimot positiv, med en nedgang på -4,3 prosent i 2018 til -0,8 prosent i 2019. Driftsmarginene i fylket har de siste årene vært betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. Denne trenden har nå snudd, da driftsmarginene er redusert fra 5,5 prosent i 2018 til 4,3 prosent i 2019. Troms og Finnmark, sammen med Nordland, opplevde en negativ befolkningsvekst i 2019. Andel kvinnelige daglige ledere i Troms og Finnmark er 10,5 prosent, som er over landssnittet på 4,4 prosent.

Bygg- og anleggsbransjen generelt hadde god aktivitet i pågående prosjekter og tilfredsstillende ordrereserve frem til høsten 2020. For bransjen, som tradisjonelt har stått for nesten en tredjedel av alle konkurser i Norge, ble antall konkurser halvert fra normalen.

-I dag er vi i en situasjon der vi må forvente å få en sterk økning i antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen det neste året. En betydelig økning i utsatte prosjekter øker risikoen for nedgang i aktivitet og lønnsomhet. Det som er mest avgjørende for markedet fremover er hvor fort økonomien vil komme tilbake til normalen, og om det bevilges nok over statsbudsjettet til å holde hjulene i gang, samt om kommuneøkonomien styrkes tilstrekkelig til at Covid-19 kostnadene ikke går på bekostning av investeringer og vedlikehold. Dette vil skape forutsigbarhet for bransjen, sier partner Hennings Dalsegg i BDO.