Brenner inne med fullt lager av drikke: – Vanligvis er det lett å selge etter konkurs

Det var i midten av juni at det ble åpnet konkurs i selskapet Natt og Dag AS (Hjørnet). I en foreløpig innberetning i juli fremkom det at selskapet ikke kunne betale sine løpende utgifter, ifølge bostyrer.

Det ble fremmet krav på 802.238 kroner i forkant av første skiftesamling.