Fondets nevnte engasjement i Harstad skjer gjennom selskapet Clemens Eiendom. Nå har Bygdnes fått svar i et innlegg til Nord-Norsk debatt fra sjefen sjøl i Opplysningsvesenet fond, direktør Ole-Wilhelm Meyer.

Leserinnlegget avsluttes slik: "At Clemens Eiendom kan være en muliggjører for å realisere en ny kino og et nytt bibliotek i Harstad, i tråd med flertallet i kommunestyret, mener vi er med på å oppfylle samfunnsoppdraget. Et sterkt OVF vil også komme Harstad til gode på andre områder. I statens innsats for bevaring av våre eldre kirker, vil Trondenes kirke, fra ca. 1440, kunne være en kandidat til å motta midler", påpeker Meyer.