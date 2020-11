nyheter

Han presiserer at ingen ansatte ved Harstad Fritidssenter har fått påvist covid-19, men de har ansatte som må være ti dager i karantene.

- Det er for lite folk til stede for å holde tilbudene i gang denne uka. Dette gjelder for både Radio Harstad, Fritidsklubben, Ungdommens hus, Kreativt verksted og Torsdagsklubben. Vi håper på å åpne igjen neste uke, opplyser Arvola.