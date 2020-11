Nå kan du bestille time for koronatesting på nett

nyheter

– Vi opplever et stort trykk på pandemitelefonen disse dagene. Mange opplever å stå lenge i telefonkø, skriver Harstad kommune i en pressemelding.

Derfor er det nå mulig å bestille time for koronatesting selv, fra mobil eller datamaskin via et bestillingsskjema på kommunens hjemmeside.

– Dette gjelder kun de som selv kan ta seg til vår luftveisklinikk i Rødbergveien 6, og ikke har behov for å snakke med noen på pandemitelefonen, skriver kommunen.

– Om du er innbygger, helsepersonell eller arbeidstaker som må ha test for å kunne fortsette arbeidet, kan du nå enkelt bestille timen selv. Det krever BankID eller BankID på mobil for å kunne registrere seg.

Timebestilling gjøres her.

Er du usikker på om du skal teste deg, anbefaler kommunen å benytte seg av tjenesten koronasjekk på Helse Norges sider.