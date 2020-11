Havnet i et voldsomt slagsmål

nyheter

En av de involverte partene besvimte like etterpå, og måtte hentes av ambulanse til sykehuset. I etterkant tiltalte påtalemyndigheten den andre slåsskjempen for å ha sparket fornærmede i hodet, mens denne lå på bakken. Mannen ble også tiltalt for oppbevaring av 9,95 gram amfetamin, beslaglagt da politiet stanset han i en bil ved en annen anledning.

Saken er nå behandlet i Trondenes tingrett. Domstolen kom fram til at det ikke var tilstrekkelig bevist at tiltalte i saken skal ha sparket den andre involverte i hodet. Tiltalte erkjente å ha sparket den andre i mageregionen, men ikke i hodet.