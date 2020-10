Tok imot MF Tingvoll på Bjarkøy: Lengste fergekø på Austnes på to år

nyheter

Om bord var et mannskap på fem stykker, som hadde tilbakelagt de 44 timene fra Kristiansund til Bjarkøy. På bildekket sto en enslig bil, - tilhørende styrmann som i løpet av fredagen skal returnere landeveien til Kristiansund.

Jostein har kjøpt sin helt egen ferge. Den kan bli den nye forbindelsen mellom Bjarkøy og Senja Denne uka kjøpte Jostein Rognli en ferge som han skal bruke til å frakte maskiner ti dager i året. Hva ferga skal brukes til resten av året, gjenstår det å se.

Det er nå to år siden sambandet Bjarkøy-Grytøy ble byttet ut til fordel for tunnel under Kvernsundet.

– Ferga er utrolig bra, utbrøt Rognli som var lykkelig over å ha investeringen fortøyd på Austnes.

– Seilasen har vært helt fantastisk over stille hav fra sør til nord. Ferga er i veldig god teknisk stand, men nå begynner arbeidet med å gjøre ferga klar til drift, og store investeringer må gjøres for å tilfredsstille alle sertifikater med hensyn til person og bilbefraktning, fortsatte Rognli.

Dette er bare starten

Harstad kommunes politikere har stilt seg positive til investeringen Rognli har gjort av egen lomme. Nå er ferga her, - nå er mulighetene til å knytte Senja og Harstad sammen på en forbilledlig måte. Næringsliv og reiseliv vil nå få enda bedre kår for samhandling. Regionen blir enda tettere knyttet sammen. Øyrikets status som rekreasjonsområde og nytteområde for kommunens innbyggere kan bli ytterligere forsterket med denne ferdselsåren.

Arbeidsplasser og tilflytting

Øyriket har behov for arbeidsplasser og tilflytting av unge mennesker. Satsningen til Rognli viser at de har troa på fremtiden og Harstad kommunes politikere i arbeidet med å jobbe frem gode livskraftige løsninger målrettet på vekst og kommende arbeidsplasser.

En historisk kveld

Rognli bør kanskje skifte navn på ferga fra MF Tingvoll til MF Sigrid Toresdatter, nå som Øyriket har fått en historisk mulighet til å sette Harstad Kommune skikkelig på samferdselskartet.