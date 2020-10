Samler kriseledelsen 08.15 fredag morgen: – Mer alvorlig enn tidligere

nyheter

Fire nye smittetilfeller er avdekke torsdag kveld. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune sier mer informasjon vil bli gitt fredag formiddag.

– Vi kommer med mer, men først må vi samle kriseledelsen, sier Arvola.

Den ledet av ordfører Kari-Anne Opsal og består blant annet av kommunedirektør Hugo Thode Hansen, kommuneoverlege Jonas Holte, kommunalsjefer, enhetsledere, smittevernlege, kontaktpersoner mot kirke og Universitetssykehuset og kommunikasjonssjef Arvola.

Fire nye smittetilfeller.

Smittede har vært på arrangementer

Sent torsdag kveld ble det kjent at fire personer er covid-19-smittet, som alle var nærkontakter til de to personene som fikk positivt prøvesvar tirsdag.

Kommunen frykter at flere vil få samme svar så fort flere testresultater foreligger. Grunnen er tilstedeværelse på kulturarrangementer torsdag, fredag og lørdag.

– Det er ikke samme person som har vært på alle stedene. I alle fall to smittede har vært på hver sine arrangementer. Sjansen for å ha blitt utsatt for smitte er til stede, sier Øivind Arvola til ht.no.

To personer testet tirsdag positivt for korona i Harstad.

Kan ikke følge smitteveien

– Vi har hatt løpende kontakt med Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe, og vi har i samråd med den bestemt oss for å gå bredt ut i mediene og be aktuelle folk være oppmerksomme, sier han.

– Dette er en mer alvorlig situasjon enn tidligere i høst. Da kunne vi kartlegge smitteveien. Det kan vi ikke nå, sier Arvola.

– Kan dere i natt si noe om mulige tiltak?

– Foreløpig gjør vi ikke flere tiltak, men det er opp til kriseledelsen fredag morgen å vurdere situasjonen, sier Arvola.

Disse må følge med

Sent torsdag kveld skrev kommunen på sin facebookside at man regner med å få flere positive prøver. Som ledd i det videre smittesporingsarbeidet, ber kommunen følgende være ekstra oppmerksomme på symptomer på covid-19-smitte:

Alle som var på konserten «Som sjura» i Galleri Nord-Norge torsdag 22. oktober klokka 1130.

Alle som var på konserten med «Lindis Haugan + Kirsti Nikolaisen» i Galleri Nord-Norge fredag 23. oktober klokka 1700.

Alle som var innom De fire Roser mellom klokka 1800 og 2000 fredag 23. oktober.

Alle som var innom Hilde Kristoffersens pop-up-butikk lørdag 24. oktober.

Det er altså ved ett eller flere av disse arrangementene minst to av de fire siste smittede har vært til stede.