De hjelper deg tilbake etter slag: - De voksne som har behov får tilbud

Det er mange som etter et hjerneslag har ulike behov for oppfølging i sin rehabilitering, som for eksempel logoped for å få på plass språket igjen. Avhengig av hvor i hjernen slaget var lokalisert vil ulike funksjoner kunne bli rammet. Dersom slaget har rammet venstre hjernehalvdel kan en del oppleve at det blir vanskelig å snakke. Noen har ment at kommunen burde ha flere logopeder under sine vinger, for at flere skulle få flere timer med opptrening.