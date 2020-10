Politiet etterlyser vitner i voldssaken på Stangnes

nyheter

Under håndgemenget inne på Kanebogen senter kom det både ansatte og kunder til og fikk stanset tumultene.

– Så har vi 25 minutter der vi gjerne skulle kartlagt bevegelsene til alle tre, fram til fornærmede lå med en grov kroppsskade på fergekaia. Han ble kjørt ned til Stangnes, skulle ta ferga over til Ibestad, men endte opp som voldsoffer i stede.

- Gutten hadde flaks, for i fergekøa sto det en ambulanse, slik at han øyeblikkelig ble tatt under kyndig medisinsk førstehjelp og fraktet til UNN Harstad, opplyser etterforskningsleder Morten Hole.

– Alle tre er av utenlandsk opprinnelse. De to siktede er henholdsvis 1,90 og 1,65 høye, unge, 17 og 18 år gamle. De ble pågrepet av politiet inne på Coop Seljestad klokka 22.00 tirsdag. Vi ønsker også opplysninger om deres bevegelser fra 20.25 og til de ble pågrepet 22.00.

– Foreløpig har vi ikke funnet noen gjenstand som kan forklare kuttskaden til fornærmede. Alle opplysninger som kan være med å belyse voldshendelsen, det som skjedde før og etter, kan være til nytte i etterforskningen.

– Harstad Tidende har fått tips om at volden ble utløst grunnet pengekrangel i etterkant av en narkotikatransaksjon, i dette tilfellet hasj. Kan politiet bekrefte disse opplysningene?

– Det du beskriver er en av flere hypoteser vi jobber ut ifra, bekrefter Hole.

Han ber publikum som har opplysninger eller observasjoner om å ringe krimvakta på telefon 41417469 (dagtid), eller operasjonssentralen i Troms politidistrikt på kveld på telefon 77796000.