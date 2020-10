Gubben satt i kveldinga og koste seg med hellinga. Så kom politiet på døra...

nyheter

Småskalaprodusenten i 50-årene fikk heller ikke beholde et lite kolonneapparat, som havnet i kategorien "forebyggende inndragning". Det hele var en del av en større ransaking av mannens bopel i Harstad i 2019. I samme tidsrom ble det utferdiget en omfattende tiltalebeslutning for andre kriminelle forhold, hvorav hen ble funnet skyldig og dømt til fengsel. Men han benektet at det var brennevin på de nevnte flaskene.

Slo seg helt vrang mot politiet da han ble fremstilt for blodprøve En ung mann i 20-årene fra Harstad gjorde et helhjertet forsøk på å hindre at blodalkoholnivået hans skulle bli kjent.

Analysene fra Kripos viste imidlertid noe annet. Resultatene av prøvene ankom politiet i Harstad for sent til å få inndragelsen med som en del av rettssaken mot mannen i 2019. Påtalemyndigheten valgte å avgjøre heimbrent-forholdet ved påtaleunnlatelse 30. mars 2020. Det ble samtidig utferdiget et inndragningsforelegg. Mannen påklaget ikke påtaleunnlatelsen, men han nektet å vedta inndragningsforelegget.