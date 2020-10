nyheter

Strekningen fra Holla til krysset til Rv 83 i Blomjoten var opprinnelig en del av Harstadpakken, men ble i likhet med flere andre strekninger strøket på listen over prosjekter i pakken.

Nå ser Opsal på muligheten for igjen å løfte fram denne strekning, som per i dag ligger på topp på Harstad kommunes egen prioriteringsliste for nye gang- og sykkelveistrekninger.