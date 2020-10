- Tenk at så få personer med slik økonomisk makt kan få slik goodwill fra høyreregjeringen, samtidig som jeg sjøl må svelge tungt når jeg får mail fra NAV

nyheter

Det må være vanskelig for Bø kommune å budsjettere i forhold til disse skatteflyktningene for når nordvesten kommer med snø og kulde så flykter de vel sørover igjen.

Tenker på dette med kutt i formuesskatten og hva Høyres og Frps støttespillere har tjent på dette. Bare i 2014 sparte en håndfull personer ca. 9 millioner kroner (og her er det ikke snakk om hva de tjente fra før).

Bjørn Dæhlie har kjøpt hus i Bø I forrige uke kjøpte det tidligere ski-esset Bjørn Dæhlie en enebolig på Steine i Bø.

Dette er omtrent 40 ganger mer enn hele min inntekt. Tenk at så få personer med slik økonomisk makt kan få slik goodwill fra høyreregjeringen samtidig som jeg sjøl må svelle tungt når jeg får mail fra NAV hvor dem truer med konsekvenser hvis jeg ikke finner meg en jobb fortere enn svint.

Vel, jeg har jo en jobb. Det er bare det at korona-pandemien har gjort det slik at jeg er permittert fordi oppdragene har forsvunnet. Det føles urettferdig at myndighetene ser på mine skarve kr. 23.000,- pr. mnd (brutto) som en slik økonomisk trussel mot samfunnet at den må elimineres så rask som mulig samtidig som Høyres rike onkler kan se fram til mer fett på juleribba enn aldri før.

Jeg er ansatt som guide i en reiselivsvirksomhet som er hardt rammet av pandemien som raser i verden. Jeg er glad i jobben min og veit at arbeidsgiveren min jobber hardt for at bedriften skal bestå slik at aktiviteten tar seg opp når vaksinen kommer. Det innebærer at arbeidsgiveren gjør hva dem kan for at også jeg skal komme i jobb så raskt som mulig nå i 2021. Det har jeg lyst til å si til statsministeren, nav-direktøren og NAV forøvrig når dem forteller at bedriften ikke er levedyktig i tiden som kommer. For det er det dem gjør når dem truer med at min stønad bortfaller hvis jeg ikke bytter jobb og yrke.

Mange ganger føler jeg at høyreregjeringen er mer redd for statistikken enn oss mennesker i den. For per nå kan vi som permittert motta dagpenger i 52 uker etter hva jeg forstår. Nettopp fordi at vi skal ha den minste form for økonomisk trygghet. I mitt tilfelle fram til mars 2021. Etter dette vil kanskje mange av oss bli arbeidsledige. Det er denne statistikken som regjeringen er så redd for. At dem midt i et valgår må forsvare økt arbeidsledighet med den konsekvens at dem mister regjeringsmakten.

Vel, kjære statsminister, jeg er faktisk mer enn en kald statistikk og blåe formler. Jeg er et menneske som slett ikke ønsker å være en slik byrde for samfunnet som du kanskje føler, men som vil bidra når normale tider atter kommer. Det jeg ønsker er at myndighetene som du har ansvaret for slutter å karakterisere mitt yrke og min arbeidsgiver som fallitt, men som viser oss samme tålmodighet og omsorg som du viser til dem som har så inderlig mye fra før.