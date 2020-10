Flere bytter ut julebordet med julelunsj

nyheter

Hotelldirektør Odd Kåre Sivertz-Pettersen forsikrer om at Thon Hotel sørger for å følge alle smitteverns-regler og anbefalinger, og skal arrangere julebordene rundt trygge rammer.

– Vi har blant annet halvert kapasiteten på lokalene våre, slik at det skal være mulig å opprettholde en meter avstand og andre gjeldende begrensninger. Vi har heller ikke buffetservering på kveldstid, som også er i henhold til kjedens strategier for å begrense smitte, sier han.

Trygge rammer

Det vil heller ikke bli noe form for underholdning eller dans utover kvelden for de som arrangerer julebord. Selv om julebordbestillingene har vært få, er det flere og flere som velger å bestille julelunsj på Thon.

– Hvis julebordet utgår har vi stor tro på at julelunsj blir et godt alternativ. Vi merker allerede stor interesse, så det er jo positivt at folk ikke dropper alt det sosiale selv om det ikke blir et tradisjonelt julebord, sier hotelldirektøren.

Har forståelse for lav interesse

Sivertz-Pettersen presiserer at uansett om man velger å ha julebord eller julelunsj vil alt foregå på en trygg måte.

– Arrangementet foregår jo i offentlig regi, så jeg vil absolutt si at det er trygt å gjennomføre julebord her. Vi er svært nøye på å følge alle gjeldene retningslinjer. Det er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på fra kundene, som sier at de føler seg trygge hos oss.

Selv om julebordsesongen ikke blir slik mange hadde håpet, verken arrangører eller deltakere, har hotelldirektøren forståelse for at det må bli slik i år.

– Vi har full forståelse for at det er sånn, men det positive i det hele er at det virker som at mange vil møtes for en hyggelig julelunsj i stedet. Så vi ser frem til å starte med det i midten av november, sier han.