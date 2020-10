Oppstart av midlertidig hangar for overvåkningsflyene på Evenes

nyheter

– Flystasjonen skal ta imot de nye overvåkningsflyene P8 før selve hovedbasen står klar i 2023. Det er det samme firma som fikk kontrakten på grunnarbeidene til hovedbasen, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg i en pressemelding fra Forsvarsbygg.

Midlertidig hangar

Prosjektet skal sørge for midlertidige fasiliteter i påvente av at hovedbasen for de maritime overvåkningsflyene ferdigstilles. Bertelsen og Garpestad ble tildelt kontrakten til fordel for to andre entreprenører som også hadde regnet på jobben. De er allerede i gang med prosjektet, og startet opp i september.

Grunnarbeidene består i masseutskifting til fjell, fornyelse av infrastruktur i grunnen og oppfylling og planering for etablering av nytt bygg på tomta. Verdien på kontrakten er på vel 5,1 millioner kroner inkludert merverdiavgift.