Navnga påstått pedofil overgriper i retten

Mannen i 60-årene fra Harstad erkjente straffskyld for oppbevaring av hundrevis av overgrepsbilder av barn. Så forklarte han at han selv hadde vært utsatt for overgrep da han var bare 8–10 år gammel, og navnga i samme slengen både overgriperen og kommunen vedkommende bor i per i dag.