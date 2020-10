nyheter

I år som i fjor vil hovedfokuset dreie seg om de mange som blir stående utenfor arbeidslivet til tross for at arbeidsmarkedet formelig skriker etter kvalifisert arbeidskraft.

Årets konferanse for bedrifter går av stabelen i storsalen i Harstad Kulturhus. Konferansen vil bli streamet og gjort tilgjengelig for alle. Umiddelbart etter konferansen starter årets jobbmesse for bedrifter og jobbsøkere, som denne gang blir heldigital. Invitasjoner til arrangementene går ut fra NAV i disse dager