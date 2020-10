Påtalemakten: - Oppbevarte dynamitt, fenghetter, svartkrutt og fenghetter i bolighus i Harstad

nyheter

På lista over anklagepunkter står grove brudd på narkotikalovgivningen, vold mot en politibetjent, ruskjøring og truende oppførsel. Men det mest oppsiktsvekkende er resultatet av en ransaking av mannens bopel, fredag 13. september i fjor.

Eksplosivt beslag

Der konstaterte politiet at han oppbevarte cirka 190 gram dynamitt, en liten rørbombe, en hjemmelaget fenghette og ulike utgangsstoffer for svartkrutt (kaliumnitrat, magnesiumsulfat, kullpulver og svovel). I tiden forut for dette produserte han også svartkrutt, knallskudd og fenghetter.