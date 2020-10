Gravsteiner lagres før knusing

nyheter

Harstad Tidende har fått tilsendt en rekke bilder fra en tipser som ønsker å være anonym. Bildene viser titalls gravstøtter som ligger spredt i terrenget like ved kirkegården.

Kirkeverge Oddleif Haagensen sier at i mange tilfeller må gravsteinene lagres i inntil to år etter at de fjernes før de sendes til knusing.

Restriktiv praksis

– Når vi sender gravsteiner til knusing er vi avhengig av at dette passer for de som skal utføre jobben, og vi er da nødt til å samle opp slik at vi har et visst volum.

– Når vi fjerner steiner er dette enten fordi de pårørende ikke ønsker å forlenge festetiden, eller at vi ikke klarer å spore opp de som er ansvarlig for gravstedet.

– Det er de pårørende som i utgangspunktet er ansvarlig for å fjerne gravsteinen. I en presset situasjon, der vi har mangel på gravplasser, må vi vurdere om det er mulig å gjenbruke et gravsted.

– I disse tilfellene har vi en restriktiv praksis for å fjerne og destruere gravsteiner for tidlig, da vi har hatt situasjoner der pårørende har ombestemt seg i ettertid. Behovet for gjenbruk er størst på Fredly da det ikke er ledige kistegravplasser her, sier Haagensen.

– Ikke tilstrekkelig egnet areal

Han og Mary Iversen, konsulent for kirkegårdene ved Harstad kirkelige fellesråd, tok mandag Harstad Tidende med til Fredly kirkegård for å vise området der gravstøttene var deponert.

– Det at vi må lagre gravsteiner på kirkegården, er en naturlig del av det å drive en kirkegård.

– Vi har ikke tilstrekkelig egnet areal som kan brukes til deponi og lagring av gravsteiner på en mer diskret måte, sier Haagensen og Iversen

– Så diskret som mulig

– Fra vår side er det et klart ønske at vi kunne ha et eget deponi på hver kirkegård, men at dette ikke er mulig per i dag. Her må man være klar over at gravsteinene har stor vekt, og vi er avhengig av maskiner for å kunne håndtere disse på en forsvarlig måte.

– På Fredly har vi forsøkt å gjøre dette så diskret som mulig mellom gress og busker utenfor selve kirkegårdens areale, og så lite synlig som mulig. – På Harstad gravlund er dette løst ved at det er avsatt en eget område til dette formålet. Her har vi foreløpig klart å håndtere dette på en bedre måte.