Det er 75 år siden Norge igjen ble et fritt land. Krig blir ofte fremstilt som kamp mellom det gode og det onde, og det hele kan virke enkelt i etterpåklokskapens lys, heter det i en pressemelding fra Hærens musikkorps.

Men hvor lett er det egentlig å se hva som skjer i samfunnet og velge riktig side når man står midt i en konflikt?

Denne konserten er en musikalsk refleksjon over hvordan menneskene og musikken balanserte i et ulendt terreng under andre verdenskrig. Noen komponister tok tydelig avstand fra nazistisk styre fra første stund, mens andre jobbet i det skjulte. Kanskje var det noen som måtte revurdere sine tidligere holdninger? Enkelte verker ble til og med forbudt å fremføre under krigen. Hvorfor?

Temaet problematiseres i ord og musikk under konserten torsdag kveld. Korpsets sjef, major Hans Petter Vabog setter oss inn i historien og verkenes tilblivelse som kveldens konferansier.

Musikken er arrangert for korpsets besetning av kveldens dirigent, Lars Thomas Holm. Disse krevende verkene har aldri før vært spilt av Hærens musikkorps.

Stabssersjant Trond-Martin Viken, klarinett og korporal Magnus Kvam, fagott er solister på Richard Strauss’ Duett-Concertino. Hovedverket er Paul Hindemiths Mathis der Maler

Program

Dansen i pileregnet – Geirr Tveitt arr. Lars-Thomas Holm



Duett-Concertino – Richard Strauss arr. Lars-Thomas Holm

Allegro Moderato Andante Rondo. Allegro ma non troppo

Solister: Stabssersjant Trond-Martin Viken og korporal Magnus Kvam

De brente våre gårder – Ludvig Irgens-Jensen arr. Lars-Thomas Holm

Norsk dans nr. 1 – Alfred Evensen

Symphonie: Mathis der Maler - Paul Hindemith arr. Lars Thomas Holm