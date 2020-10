Riksantikvaren på befaring på Trondenes Kirke: - Det vi ser er at vi har dårlig tid

nyheter

- Vi har sett på de store vedlikeholdsbehovene på Trondenes Kirke og sett på hvordan vi skal løse det, og da er vi jo veldig glad for at vi har hatt med oss Riksantikvaren, Harstad kommune, kirkevergen og de andre som jobber med kirken, sier fylkeskonservator Anne Karine Sandmo.

- Det er utarbeidet en tilstandsrapport som viser at for eksempel taket er ganske dårlig så taksteiner faller ned, så vi må jo sørge for at taket blir reparert og at veggen som har sprekker blir ordnet, sier hun.