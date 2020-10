Mange reaksjoner på kommunedirektørens lønnsøkning

nyheter

Jeg leser både i media og ikke minst på Facebook at mange er kritisk til kommunedirektørens lønnsøkning, og mange sammenligner lønna hans med lønna til de "på golvet".

Urimelig

Jeg kan forstå at de som gjør den sammenligningen synes at dette høres urimelig ut, men det er nok fordi sammenligningen blir feil. Lederlønna i litt større private foretak, samt tilsvarende kommunale og statlige foretak, ligger i størrelsesorden 1-1,5 millioner kroner og oppover. Skal man sammenligne kommunedirektørens lønn så må man sammenligne korrekt og sammenligne med samme ledende stillinger i andre større foretak. I Norge har vi ikke høye lederlønninger sammenlignet med mange andre land, og sjekker man skattelistene så ser man at verken ordfører eller kommunedirektør i Harstad skiller seg ut i forhold til andre i ledende stillinger, og langt derifra. Min øverste sjef tjente over 200 millioner kroner i fjor, da kan vi kanskje snakke om urimelig høy lønn. Alle kunne vi selvsagt ønsket oss mer lønn. Jeg skulle gjerne hatt samme lønn som retningsborere som jeg jobber sammen med, men det vil innebære videre skolering, kursing og opplæring, dårligere skiftplan, mindre disponibel fritid, mer ansvar, større risiko, større fallhøyde og alt som følger med den stillingen.

Lønnshopp ble på 200.000 kroner Kommunedirektør Hugo Thode Hansen fikk ikke bare 100.000 kroner i lønnshopp, han fikk 235.000 kroner.

Jeg prioriterte bort høy lønn

Jeg prioriterer bort de ekstra 100.000 lappene da jeg ikke ønsker å investere og risikere det som må til for å tjene dem. Vi står alle fritt til å utdanne oss etter evne og ønske, og jobbe oss opp der vi finner jobben og lønna meningsfull og interessant. Jeg kjenner mange med høy lønn, men vet også hva de har lagt ned av innsats, kanskje helt fra de startet på ungdomsskolen, og da er det nok ikke urimelig at de som har lykkes sitter med ei fortjent lederlønn 30-40 år senere.