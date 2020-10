nyheter

Dette er min oversettelse av noe Paulus sa i antikken. Jeg har et ambivalent forhold til den mannen på grunn av enkelte ting han skrev om kvinner. Men jeg hører altså Paulus hviske i mitt indre øre i disse dager. «-Frihet til alt, men…». Ikke siden i mai har vi hatt så mange innlagt på sykehus. Viruset muterer og endrer seg. Vi vet ikke helt om det blir farligere eller mindre farlig. Vi diskuterer ytringsfrihet så fillene fyker. En lærer i Paris er blitt henrettet på åpen gate fordi han har tematisert karikaturtegninger av profeten Mohammed.. På samme måte som helsepersonell står i front i kampen mot coronaviruset, har vår undervisnings- og integreringsminister bekreftet lærere, journalister og kunstnere som front-forsvarere av ytringsfriheten.

I hele mitt liv har jeg levd i et trygt og fritt samfunn. Det var vaksiner mot de tidligere så ødeleggende sykdommene tuberkulose, kopper og polio. Penicillin var tilgjengelig for alle dersom det oppstod en infeksjon. Jeg hadde full frihet i valg av utdannelse – og den var gratis. Jeg har hatt talerett der jeg har brydd meg om det, og jeg har vært fagorganisert. Jeg vokste opp etter krigen i et Norge som bare tenkte framover. Det gikk litt fort i svingene av og til, det var ikke tid til å stoppe opp å sjekke om alle var med. Derfor har vi fått triste saker med krigsseilere som ble glemt og krigsbarn som lærte seg å tie stille om sin skam. Men den sosiale og økonomiske utviklingen for landet som helhet har fått skryt.

Nå har vi tatt i daglig bruk et uvant ord i vokabularet vårt: Pandemi. Selve garantisten for vår sivilisasjon, FN, har ikke møttes fysisk på et halvt år på grunn av dette nye ordet. Nå er Sikkerhetsrådet på plass, med munnbind og pleksiglass mellom sitteplassene. Jeg tror at to prosesser har skjedd parallelt i løpet av denne tida: De tekniske ferdighetene som har vært nødvendig for å opprettholde dialogen mellom verdens land, har hatt en bratt stigningskurve. Samtidig gjør vi andre erfaringer. Vi erkjenner at en vesentlig kvalitet ved samtalen går tapt når vi ikke kan møtes. Vi ser hverandre, men vi føler hverandre ikke. Opplevelsen av fellesskap og fysisk nærhet gir en egen dimensjon.. Effektivitet er ikke alt. Hvilke konsekvenser denne erfaringen får, vet vi ikke helt. Men jeg synes det er en viktig erfaring, og noen har stoppet opp og satt ord på den.

Jeg har så stor tro på mennesker. Jeg tror vi er skapt i Guds bilde, dvs at vi er utstyrt med potensiale til å gjøre det gode, og til å være kreative. Mange sosialpsykologer har dømt dette synet nord og ned. For meg er det et trosspørsmål. To fortellinger har styrket meg i dette. Den ene er hentet fra krigen i Somalia. Helvete var løs om natten. Om dagen var kvinnene i aksjon. De passet sine eldste, sørget for mat og stell så godt de kunne. De underviste barna. De lagde mat. Feide huset. De gjorde fredsarbeid midt i frontlinja. De forhandlet med sine menn. Noen gravde ned våpen så de ikke skulle være tilgjengelig… Den andre fortellinga er hentet fra ei ny bok som nettopp kom ut. Den heter «Menneskeheten. En håpefull historie» skrevet av en historiker som heter Rutger Bregman. Han forteller om London under bomberegnet i 1940 der en kanadisk psykiater besøkte et fattigdistrikt. Det første som slo ham var at ungene lekte i gata som de pleide. Han så knapt et barn som tittet opp mot himmelen i frykt. Politimenn regulerte trafikken, og butikkene var åpne. Ja, i enkelte vinduer stod det « More open than ever» (mer åpen enn noen sinne)- Enkelte puber hadde skilt der det stod: «Our windows are gone, but our spirits are exellent» (Vinduene våre er knust, men spriten/ånden er utmerket) Håpet og kreativiteten er sterkt i menneskenaturen. Som en trass når det røyner på. Nå røyner det på. Også her hos oss. Håpsgruppa i Skånland har funnet ut at øvelse er et håpsord. Når vi øver på noe, utvikler vi nye ferdigheter og perfeksjonerer gamle. Vi må øve på fortsatt å ta hensyn. Fortsatt må vi la oss oppdatere og informere. Vi må avstå fra de store, hyggelige samlingene før jul. Vi må øve oss på å være sammen – på en enklere måte, kanskje. Skjønt enkelt blir det vel ikke med all antibac’en og serveringsrestriksjonene – og den ekstra vaskingen av alt mulig. Men vi vil igjennom dette med vår menneskelighet i behold. Vi vil gjennom pandemien som medmennesker. Jeg hører gamle Paulus hviske igjen, som han gjorde til italienerne for to tusen år siden: Ikke la deg overvinne av det onde, men overvinn det onde ved hjelp av det gode. Jeg tror dette er mulig. Jeg tror vi kan øve på det.