nyheter

Det var et såkalt «vandrehus» for forbigående med mange spennende og hjerteskjærende opptredener på alle fire etasjer av Ungdommens Hus, med blant annet monologer, film, dikt og skuespill. Selv i disse omstendigheter fant de en mulighet for offisielle arrangement, så lenge kohorter med fem personer om gangen kom for å se.

-Vi ønsket å lage en opplevelse der publikum kunne komme tett på følelsen av forelskelse, sier Konstanse Fjellvang.