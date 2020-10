Påkjøringsrampen i Mercurveien inne i pakken

nyheter

Opprinnelig ble det søkt om en tilleggsfinansiering for fullføring ah Harstadpakken på 950 millioner. På styringsgruppas møte ble det vedtatt at man skulle utforme ny søknad med en ramme på 750 millioner. Ordfører Kari- Anne Opsal forklarer:

– Totaliteten blir meget bra

– Vi har innsett at bompengeforliket som ble inngått i stortinget da Frp satt i regjering ikke åpner for tilleggsfinansiering av Harstadpakken. Vi har derfor gått gjennom hele det gjenstående prosjektet for å se på hva som er mulig å gjennomføre for de totalt 1 milliard kronene vi vil ha til disposisjon dersom vi får de 750 millionene vi nå søker om. På listen over prosjekter som vi da kan realisere ligger påkjøringsrampen fra Mercurveien, gang- og sykkelvei fra Kanebogen til Byskillet pluss rundkjøringene ved Rema og i Harstadbotn. Det betyr at vi har måtte kutte i noen av de mindre prosjektene, men mener likevel at totaliteten blir meget bra, sier Opsal.