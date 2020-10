Nøkkelen til bekjempelse av lakselus kan ligge hos Stillehavs-laksen

nyheter

Bærer stillehavslaksen på en hemmelighet den kan dele med den atlantiske laksen? Hva er det med genene som gjør at den norske oppdrettslaksens slektninger i vest er mindre mottakelig for lus? Dette skal forskerne nå finne svarene på, og de skal bruke genredigeringsmetoden som nylig fikk Nobelprisen – CRISPR-Cas9, skriver Nofima i en pressemelding.

Måtte arrangere egen befaring om planlagt oppdrettsannlegg. Nå er de bekymret for villfisken Kommunaldepartementet som nå skal avgjøre saken om en eventuell etablering av en oppdrettslokalitet ved Langeberget ved Sandstrand i Tjeldsund kommune, har avlyst befaringa som vanligvis skjer foran slike avgjørelser. I stedet arrangerer departementet et digitalt møte med Sametinget og Fylkesmannens miljøavdeling som begge har kommet med innsigelser til etableringa.

Lakselus er en naturlig forekommende parasitt som fester seg og beiter på laks i sjø. Men i lakseoppdrett har den de siste åra tatt kontroll over merdene. Innovasjon i laksenæringa og strenge regler har holdt lakselusas omfang nede, men til en høy pris for oppdrettslaksen selv, som stadig må lusebehandles. Nå får forskere prøve ut ny metodikk som kan gjøre at oppdrettslaksen selv blir en lite attraktiv vert for lakselusa.

Luseproblematikk: Oppdrettslokaliteter fra Andøy til Senja får nei til økt produksjon Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet.

Forskning viser at flere arter av stillehavslaks er lite attraktive som verter for lakselus. Nå vil forskerne dykke dypt ned i de genetiske årsakene, og se om de kan utnytte den kunnskapen for å frembringe de samme egenskapene hos Atlantisk laks.