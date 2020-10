Innfører innkjøpsstopp, reisestans og ansettelseskontroll

nyheter

Fylkeskommunen har opprettholdt store deler av aktivitetsnivået også gjennom korona-perioden for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Fylkesrådet ser at det må gjennomføres en reduksjon i aktiviteten i årets siste måneder, og innfører nå en stopp i innkjøp og reisevirksomhet, skriver de i en pressemelding.

– Tjenestetilbudet som er vedtatt i fylkeskommunen er for høyt i forhold til de vedtatte budsjettrammene og dette bidrar til et behov for å redusere aktiviteten noe på slutten av året.

Meninger: - Hvor lenge skal konsulenter med slik forakt for den virkelige verden få lov til drive på? Reindrifta står på kanten av stupet. Ytterligere inngrep i reinbeiteområder vil medføre at reindrifta ikke vil overleve. Og bukker reindrifta under, vil grunnlaget for samisk språk og kultur også forsvinne.

– Fylkesrådet har tatt aktive grep gjennom hele året for å tilpasse driftsnivået til vedtatte økonomiske rammer og dette grepet er en del av rådets økonomistyring. I en slik situasjon er det viktig for fylkesrådet å innføre begrensninger også for administrasjonens aktivitet, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i meldingen.

Hålogalandsveien får grønt lys Store innsparinger og nytekning gjør at vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022 – 2033. Blant disse er Håloglandsveien.

Mo viser til at dette er midlertidige tiltak for å styre mot en balanse i årets budsjett, og legger vekt på at innbyggerne ikke skal merke endring i tjenestetilbudet.