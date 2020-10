nyheter

Like om hjørnet til Bakerinnen i sentrum finner du nå det nye konseptet Prøvetrykk. Her er håndverker og daglig leder Petter Bratland (kjent fra Rampetrek) klar for å ta imot alle interesserte fredag.

– Vi har hatt det som mål at Kulturnatt kan være åpningskveld for oss også, sier Bratland, som har jobbet på spreng for å få lokalet klart.