Even fra Harstad innstilt på topp for Venstre: - Jeg er klar for å gjøre en jobb for hele Nord-Norge

nyheter

Nominasjonskomiteen for Troms og Finnmark Venstre har oversendt et enstemmig forslag til Stortingsvalget i 2021 for Troms Valgkrets.

Topp fire på innstillingen til Troms Venstres liste er følgende:

1. Even Aronsen (Harstad)

2. Irene Dahl (Tromsø)

3. Roar Sollied (Målselv)

4. Marika Jenssen (Unge Venstre)

Even Aronsen er opprinnelig fra Kvæfjord. Han har lang politisk og organisatorisk erfaring fra kommunepolitikken i Harstad og som sentralt tillitsvalgt Unge Venstre. Aronsen ble valgt inn i kommunestyret i 2015 og ble i 2019 gjenvalgt som gruppeleder, men rakk kun noen måneder i gruppelederollen før han ble hentet inn som politisk rådgiver for klima- og miljøministeren. Aronsen har en sterk liberal ryggmarksrefleks, og vil være en viktig stemme i Stortinget i saker som klima- og miljø, utdanning og Nord-Norge, heter det i pressemeldingen fra Jan Fjellstad i nominasjonskomiteen.

- Jeg er utrolig takknemlig for at nominasjonskomiteen har gitt meg tilliten til å stå øverst på Troms Venstres liste til stortingsvalget. Venstre skal være det liberale partiet som har fokus på en grønn fremtid, med frihet og muligheter for alle. Jeg er klar for å gjøre en jobb, både for Venstre, men også for Troms og hele Nord-Norge, sier Aronsen selv.

De andre kandidatene

Irene Dahl som er fylkesleder for Troms og Finnmark Venstre, hun er jurist og har doktorgrad i havrett. Tidligere har Dahl vært fylkesvaraordfører i Troms. Hun er nå lokalpolitikker i Tromsø og nyvalg 1.varamedlem til sentralstyret i Venstre. Dahl jobber som førsteamanuensis ved Norges Arktiske Universitet UiT. Hun har et sterkt engasjement for Nord-Norgebanen, blant annet som medlem av Tromsbanekomiteen.

Roar Sollied har lang fartstid i Troms-politikken; 20 år på fylkestinget, og seks år som fylkesråd for utdanning. Roar har også solid erfaring fra lokalpolitikken og er nå tilbake som formannskapsmedlem i Målselv og ny styreleder for Midt-Troms museum hvor han fortsatt i dag er aktiv lokalpolitiker.

Marika A Jenssen er leder av Troms og Finnmark Unge Venstre. Hun kommer fra Harstad, men studerer nå medisin ved Universitetet i Tromsø.

Nominasjonsmøtet avholdes i Kirkenes 7.november 2020

Innstillingen til Troms Venstres stortingsvalgliste:

1. Even Aronsen, Harstad

2. Irene Dahl, Tromsø

3. Roar Sollied, Målselv

4. Marika A Jenssen, ungdomskandidat

5. Kjell Harald Horn, Senja

6. Mona Jørgensen, Skjervøy

7. Musa G Andersen, Bardu

8. Maria Serafia Fjellstad, Harstad

9. Morten Skandfer, Tromsø

10. Gunnhill Andreassen. Tjeldsund

11. Aud Jektvik, Tromsø

12. Vidkunn Haugli, Målselv

Kontaktinformasjon:

1 Even Aronsen – 97697691

2.Irene Dahl - 92889957

3.Roar Sollied – 90612324

4.Marika Jenssen – 95303575 - ungdomskandidat