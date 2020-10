nyheter

– Jeg registrerer at nominasjonskomiteen vil ha en annen kandidat enn meg på førsteplass, samtidig som jeg registrerer at 12 lokalforeninger i fylket har satt meg på førsteplass under prøvenominasjonen. Selv har jeg opplevd å få mange støttemeldinger og gode tilbakemeldinger på jobben jeg har gjort på stortinget. Det får meg til å føle at jeg står sterkt som toppkandidat på listen også til neste stortingsperiode, og vil fortsette kampen om topplassen, sier Gudmundsen.

– 1.-plass eller ingenting

Han stiller seg undrende til hvorfor nominasjonskomiteen ikke har intervjuet han om situasjonen knyttet til nominasjonsprosessen i partiet.