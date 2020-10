nyheter

Hun har jobbet i 25 år i rengjøringsbransjen, der hun blant annet jobbet som planlegger og med kalkuleringer av ulike rengjøringsoppdrag i ISS. Hun bestemte se for å ta kontakt med ulike rengjøringsbedrifter for å få et tilbud på rensing av vindusglassene på verandaen sin.

Prøvevask

– Både jeg og andre beboere opplever at verandavinduene er fulle av skitt og ikke mulig å få renset selv. Jeg innhentet tilbud hos flere aktører i renholdsbransjen, men endte opp å velge Høyt Nivå.