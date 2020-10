nyheter

I forbindelse med Arctic Innovation Week, som arrangeres av Innovasjon Norge, møttes grundere i Harstad for å knytte kontakter over en frokost på Bakerinnen. Lokalet ble fort fylt opp av personer som ønsket å komme i kontakt med andre i oppstartsmiljøet, og å lære mer om hvilke tilbud som finnes for gründere i Harstad.

Mange engasjerte gründerhjerner

Line Backer-Grøndahl er assisterende direktør i KUPA og er en av arrangørene av eventet. Hun er imponert over oppmøtet og miljøet blant grundere i byen.