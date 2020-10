nyheter

I saksdokumentene til utvalgsmøte for plan og næring 28. oktober skriver kommunedirektøren at Harstad kommune tilrår at Troms og Finnmark fylkeskommune innvilger søknaden fra Salaks, om å øke biomassen på lokaliteten Dale fra 3600 tonn til 5500 tonn.

- Jeg er forundret over at kommunedirektøren bare videresender til fylket uten noe som helst slags drøfting av de negative forholdene som vil bli konsekvensene av dette. Det er innført et trafikklyssystem for oppdrettsnæringa og i dette området er det gult lys, noe som betyr at man skal være veldig forsiktig med å øke antall oppdrettsfisk her. En økning på nesten 2000 tonn biomasse er for mye, sier Eriksen.