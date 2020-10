nyheter

Aase Johanne Aune er en av mange pasienter i Harstad som står uten fastlege. Hun lider av en kronisk sykdom, og må jevnlig oppsøke lege.

Slitsomt

– De siste årene har jeg hatt minst åtte ulike leger å forholde meg til, både dansker og svensker. De er dyktige hver for seg, men det er slitsomt å skulle fortelle hele livshistorien hver gang du har behov for å kontakte legen. Som kronisk syk er det en fare for at sykdommen blir din identitet. Det forsterkes når du må gå gjennom journalen din hver gang, sier Aune, og legger til: