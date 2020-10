nyheter

Fastlege Florian Präel ved Sjøkanten legesenter er tillitsvalgt for de lokale legene. Som tillitsvalgt opplever han at fastlegekrisens utvikling har ført til at flere leger ønsker/eller vurderer å slutte i fastlegejobben.

Dette skjer samtidig som at flere går av med pensjon og at erfarne leger, som er nødvendig for bl.a. veiledning, slutter. Prael forteller at flere leger akkurat nå avventer til kommunens handlingsplan er klar.