Andøya Space er i vinden som aldri før. Planene om en base for oppskyting av små satellitter kan for alvor gjøre Andøy til en romfartskommune, og mange andværinger har forhåpninger om at bedriften skal bidra til ny vekst etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Andøya Space holder på med mange ting, alt fra oppskyting av forskningraketter til målinger fra bakken, droner, forsvarsrelatert virksomhet og undervisning.