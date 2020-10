Refleks for fosterhjem-aksjon: 120 barn i Nord-Norge trenger fosterhjem hvert år

Årlig trenger Bufetat, region nord å rekruttere om lag 120 nye fosterhjem for å dekke behovet til barn og unge i landsdelen. I forbindelse med refleksens dag 15. oktober delte fosterhjemstjenesten ut refleks for å synliggjøre behovet for fosterhjem.