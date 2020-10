Reduserer kapasiteten på hurtigbåter og regionbusser for å ivareta smittevern

nyheter

For å vurdere smitterisiko og tiltak for kollektivtrafikken har Troms og Finnmark fylkeskommune de siste ukene hatt et tett samarbeid med det kommunale smittevernapparatet i Senja, Tromsø og Harstad. Med flere som reiser er det nå et behov for å redusere kapasiteten for hvor mange som slippes om bord. Det skriver Troms fylkestrafikk i en pressemelding.

– Må ta grep

– Vi har fulgt utviklingen nøye. I forbindelse med utfarten rundt høstferien hadde vi tilfeller hvor det var vanskelig for de reisende å opprettholde én meters avstand om bord. Da må vi ta grep, skriver daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

– De nasjonale retningslinjene til FHI tilsier at enmetersregelen kan fravikes på reiser som varer under én time, så lenge de grunnleggende smittevernreglene er ivaretatt. Alle linjer som har total reisetid på over én time vil nå ha totalkapasitet på 70 prosent, heter det i pressemeldingen.

De følgende linjene vil fra nå ha en totalkapasitet på 70 prosent:

Hurtigbåt (fra torsdag 15. oktober kl. 13:00):

Linje 2 Tromsø – Finnsnes – Brøstadbotn – Engenes – Harstad

Linje 3 Tromsø – Skjervøy

Linje 4 Tromsø – Vikran – Tennskjer – Lysnes

Linje 6 Harstad – Bjarkøystedene – Sør-Senja

Linje 9 Skjervøy – Kvenangen – Skjervøy – Vorterøy

Buss:

Alle regionbusser med reisetid over én time. (Gjelder fra fredag 16. oktober).

Reisegaranti

Troms fylkestrafikk råder alle reisende om å vurdere reisens nødvendighet og følge reiserådene for kollektivtrafikken, ifølge pressemeldingen.

– Skulle det oppstå situasjoner hvor transportmidler blir fulle, vil Troms fylkestrafikk sette inn alternativer – enten i form av buss for båt, eller ekstra busser – så fremst det er tilgjengelig kapasitet. Troms fylkestrafikk kan ikke garantere alternativ transport.