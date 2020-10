nyheter

Harstad kommune melder at en person fra utlandet som har ankommet Harstad via Gardermoen har testet positivt for covid-19.

- Personen kom fra et land som er merket rødt, og reisende fra slike land har ti dagers karantene ved innreise til Norge. Personen er nå i isolasjon. Smittesporingsarbeidet er i gang, og vi forventer å ha oversikt over eventuelle nærkontakter i løpet av dagen, skriver kommunikasjonssjef Øivind Arvola.