Ny app på tur for bruk i akuttsituasjoner: Nå skal de på 113 se pasienten i øynene

Appen blir nå testet ut av et akuttmottak i Finnmark, og bruker kameraet på mobiltelefonen. Den som kontakter 113 vil kunne bruke telefonen i samarbeid med akuttmottaket for at de skal får se pasienten med egne øyne.