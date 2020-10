nyheter

I denne uken ble ordførerne Torbjørn Larsen, Kvæfjord, Helene Berg Nilsen, Tjeldsund og Kari- Anne Opsal, Harstad, orientert av visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidisrikt og politistasjonssjef Frank Sletten ved Harstad politistasjon om utredninger som er igangsatt for å se på kostnadskutt.

Ubehagelig prosess

– Vi har en del budsjettutfordringer som viser at vi mangler 40 millioner kroner om få år dersom vi ikke gjør noe. Derfor holder vi på med det som alltid er den ubehagelige prosessen knyttet til budsjettkutt. Det er blant annet igangsatt fire utredninger som ser på mulighetene for en felles namsfogd i Troms, i stedet for fem som i dag, fortalte Sparboe Lysnes.