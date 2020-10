Søker med helikopter og 20 personer etter savnet kvinne i Sørreisa

nyheter

Folkebladet: Det er etter at et jaktlag gjorde funn av klær og ryggsekk på fjellet at politiet har besluttet å gjenoppta søket etter 81 år gamle Karen Kristine Østrem.

Østrem har vært savnet fra sin bolig i Gumpedalen siden 21.august i fjor, og til tross for at det ble gjort omfattende leteaksjoner i terrenget lyktes man ikke med å finne henne i fjor høst.

Politiet sendte også ut en pressemelding i fjor hvor det ble opplyst om at man antok at kvinnen var omkommet.

Lensmann Arnold Nilsen opplyser til Folkebladet tirsdag morgen klokken 09.00 at politiet er på plass i Gumpedalen i Sørreisa og at de nå starter å søke etter kvinnen.

- Vi skal søke i dag med helikopter og cirka 20 personer etter kvinnen, opplyser han.

Artikkelen oppdateres.