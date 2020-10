Ingen bruker niqab i Harstadskolen

nyheter

Frps Kristian Eilertsen tok opp saken etter at Stortinget i 2018 innførte et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningssituasjoner. I juni 2018 fremmet han et forslag å innføre strengere regelverk i skolen og et forbud for kommunalt ansatte å bruke hel- og ansiktsdekkende plagg.

Kommunedirektøren har utredet forslaget, og konkluderer med at kommunen ikke har hjemmel til ytterligere forbud eller innstramminger. I praksis er det ingen barn, elever eller ansatte i barnehager og skoler som bruker ansiktsdekkende plagg, påpeker kommunedirektøren.